Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden von Samstag, 22.07.2023

Leer (ots)

++Unfall mit/durch Alkoholeinfluss++Pedelec-Fahrer kollidiert mit geparkten Pkw++Einbruch in Autowerkstatt++Fahren unter Btm-Einfluss und ohne Führerschein++Verkehrsunfallflucht mit Zeugensuche++

Unfall mit/durch Alkoholeinfluss

Hesel - Gegen 22:25 Uhr kam es am Freitagabend auf der Auricher Straße zu einem Verkehrsunfall, in deren Folge bei dem Verursacher eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Dieser (47 Jahre aus Filsum) wollte mit seinem Pkw von dem dortigen Tankstellengelände auf die Auricher Straße einbiegen, übersah hierbei aber den Pkw eines 24-jährigen Mannes aus Düsseldorf. Bei der Aufnahme mussten die Beamten bei dem Verursacher eine Alkoholisierung feststellen. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,85 Promille. Der 24-jährige Fahrzeugführer aus Düsseldorf wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste in ein Leeraner Krankenhaus. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Pedelec-Fahrer kollidiert mit geparkten Pkw

Rhauderfehn - Kurz nach Mitternacht von Freitag auf Samstag ist ein 42-jähriger Pedelec-Fahrer aus Seevetal auf der 1. Südwieke aus Richtung Untenende kommend in einen Pkw hineingefahren, der mit Parklicht beleuchtet auf dem Radweg/Radschutzstreifen stand. Der Pedelec-Fahrer verletzte sich hierbei leicht. Bei der Aufnahme des Unfalles wirkte der Fahrradfahrer alkoholisiert, ein Vortest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Durch die Polizeibeamten wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Am Pkw war ein leichter Schaden entstanden.

Einbruch in Autowerkstatt

Emden - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein bisher unbekannter Täter in eine Autowerkstatt in der Straße Am Neptunplatz eingebrochen und hat nach dem Aufbrechen mehrerer Türen letztlich Bargeld mitnehmen können. Die genaue Höhe ist noch nicht bekannt, die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Fahren unter Btm-Einfluss und ohne Führerschein

Emden - Eine 22-jährige Pkw-Führerin aus Ihlow wurde am Freitagabend gegen 22 Uhr in der Auricher Straße durch die Polizei kontrolliert. Hierbei mussten die Beamten feststellen, dass diese keine Fahrerlaubnis hat und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfallflucht mit Zeugensuche

Emden - Bereits am Donnerstagnachmittag kam es im Zeitraum von 12 bis ca. 18 Uhr in der Möwenstraße zu einem Verkehrsunfall. Der oder die Verursacher(-in) fuhr mit einem Pkw in einen dort am Fahrbahnrand abgeparkten Pkw Opel Astra und verließ die Örtlichkeit, obwohl an dem Opel am hinteren linken Kotflügel und an der hinteren linken Tür ein deutlicher Schaden entstanden war. Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

