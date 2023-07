POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 20.07.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Westoverledingen - Diebstahl von mehreren Gegenständen

Ein unbekannter Täter hatte sich am Dienstag zwischen 09:30 Uhr und 13:30 Uhr ungehindert auf einem Gelände in der Klinger Gaste, Zutritt zu einem unverschlossenen Holzschuppen und Büroraum verschafft. Hier entwendete der Unbekannte ein Pedelec, Münzgeld, eine Bankkarte und ein Smartphone der Marke Apple. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Rhauderfehn zu melden.

Weener - Auto gerät in Brand

In der heutigen Nacht zwischen 0:20 Uhr und 0:30 Uhr ist es in der Norderstraße zu einem Brand eines weißen Opel Corsa gekommen. Zuvor sei das Auto von dem 50-jährigen Halter in der "Neue Straße" gegen 21 Uhr in einer Parkbucht mit Schlüssel abgestellt worden. Der 50-Jährige habe sein Auto stehen lassen und hatte sich zu Fuß von der Örtlichkeit entfernt. Es wird bezüglich einer unbefugten Ingebrauchnahme des Autos und der Brandurasche ermittelt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Moormerland - Verkehrsunfallflucht

In der Heinrich-Lübke-Straße stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwochnachmittag gegen 15:45 Uhr vermutlich mit seiner Anhängerkupplung gegen einen geparkten schwarzen Opel Graceland. Der Unbekannte entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Die Stoßstange des Opels wurde beschädigt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Moormerland zu melden.

Westoverledingen - 16-jährige Radfahrerin von Auto übersehen

Am Montagabend gegen 21:15 Uhr beabsichtigte ein 21-jähriger BMW-Fahrer aus dem Krummspät nach rechts auf die Papenburger Straße einzubiegen. Dabei übersah er eine von rechts kommende 16-Jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin stürzte und sich leichtverletzte. Durch den Aufprall entstanden bei beiden Fahrzeugen Sachschäden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei in Leer zu melden.

