POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 18.07.2023

Emden - Ladendiebstahl durch unbekannte männliche Person

Am Montagabend gegen 18:40 Uhr ist es zu einem Ladendiebstahl in der Hansastraße gekommen. Eine unbekannte männliche Person wurde von einem 52-jährigen Zeugen dabei beobachtet, wie dieser Waren in seine Fahrradtasche verstaute und danach den Kassenbereich passierte. Nachdem der Unbekannte den Laden verließ, sprach der 52-Jährige ihn auf die Tat an, wodurch dieser zu Fuß in Richtung Nesserlander Straße flüchtete. Sein Fahrrad samt Tasche ließ er vor Ort zurück. Der Mann soll ca. 175 cm groß sein, kurz dunkle Haare haben und eine dunkle Jeans, einen grauen Pullover und schwarze Schuhe getragen haben. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Emden - Taschendiebstahl aus Einkaufswagen

Der Polizei wurde gemeldet, dass am Montag gegen 15:15 Uhr in einem Discounter in der "Lookvenne" ein unbekannter Täter eine graue viereckige Umhängetasche aus dem Einkaufwagen geklaut hatte. Die 83-Jährige habe den Einkaufwagen kurz aus den Augen gelassen und im Zuge dessen sei diese entwendet worden. In der Tasche befand sich ein schwarzes Portemonnaie mit ca. 300,- Euro sowie ein schwarzes Smartphone der Marke Samsung, welches in einer braunen Lederhülle verstaut war. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Emden - Verkehrskontrolle mit Betäubungsmittelfund

Am Montag, den 17.07.2023 gegen 22:10 Uhr haben Polizeibeamten in der Auricher Straße in Fahrtrichtung Emden einen Pedelec-Fahrer aufgrund seines defekten Rücklichtes angehalten. Bei der Kontrolle gab der Mann an, dass er keinen Ausweis bei sich trägt. Die Beamten durchsuchten daraufhin den Mann und fanden in seiner Sporttasche eine zusammengefaltete Alufolie mit Betäubungsmittel. Das Mittel wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Borkum - Versuchter Einbruch in Foodtruck

Ein unbekannter Täter versuchte in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Bürgermeister-Kieviet-Promenade einen Foodtruck gewaltsam aufzubrechen. Der Täter hatte das mittige Fenster eingedrückt, wodurch sich die Heckklappe verbogen hatte. Es konnte durch die Polizei festgestellt werden, dass sich der Täter nicht ins Innere begeben hatte und kein Diebesgut entwendet wurde. Die Polizei ermittelt die Hintergründe. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation auf Borkum zu wenden.

Westoverledingen - Brand einer Thuja-Hecke

Dienstagnacht gegen 1:45 Uhr ist es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand einer Thuja-Hecke in der Südender Straße gekommen. Die Hecke ist auf einer Länge von ca. 20 Metern vollständig ausgebrannt. Die Feuerwehr Völlen habe einen Notruf durch einen Anwohner erhalten und ist daraufhin mit zwei Einsatzwagen und 12 Einsatzkräften zur Örtlichkeit gefahren. Der Brand wurde daraufhin gelöscht. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

