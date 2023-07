POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 18.07.2023

PI Leer/Emden (ots) - ++ Diebstahl ++ Einbruch ++ Verkehrsunfallflucht ++ Emden - Wildtierkamera entwendet Am Sonntagabend gegen 21:30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in der Heinrich-Heine-Straße hinter einem Reihenhaus eine grüne Wildtierkamera in Camouflage-Optik entwendet wurde. Die 60-Jährige habe die Kamera zuletzt am Samstagabend gegen 21 Uhr überprüft ...

