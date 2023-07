Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 15.07.2023

Leer (ots)

++Körperverletzung durch unbekannte Täter++Führen eines Rollers unter Drogeneinfluss++Verkehrsunfall mit/durch Trunkenheit++

Körperverletzung durch unbekannte Täter -Zeugen gesucht-

Leer - Am späten Freitagabend gerieten gegen 23:35 Uhr in der Fußgängerzone nahe des Mühlenplatzes zwei junge Männer aus Westoverledingen (24 u. 28 Jahre alt) mit einer anderen Gruppierung junger Männer in Streit. In deren Verlauf wurden die Beiden von einem der anderen Gruppierung mit Reizgas eingesprüht. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes war die andere Gruppierung geflüchtet und konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Das 28-jährige Opfer war nunmehr augenscheinlich derart gereizt, dass er sich auch gegenüber den aufnehmenden Beamten nicht beruhigen wollte. Dieser musste in der Folge sogar in Gewahrsam genommen werden, da er einem erteilten Platzverweis nicht nachkommen wollte. Nachdem er sich auf der Polizeidienststelle in Leer wieder beruhigt hatte, konnte er diese dann aber wieder verlassen. Personen, die Zeuge der o.g. Auseinandersetzung wurden, melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Führen eines Rollers unter Drogeneinfluss

Leer - Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war am Freitagmorgen gegen 07:45 Uhr ein 26-jähriger Rollerfahrer aus Leer unterwegs. Bei der Polizeikontrolle in der Nessestraße musste dieser gegenüber den Beamten eingestehen, dass er zuvor Cannabis konsumiert habe. Die Weiterfahrt wurde durch die Beamten untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Verkehrsunfall mit/durch Trunkenheit

Emden - Gegen 23:40 Uhr wurden Polizeibeamten zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße gerufen. Ein 57-jähriger Fahrradfahrer aus Emden war dort zu Fall gekommen und hatte dabei mit seinem Fahrrad ein parkendes Auto beschädigt. Bei der Aufnahme mussten die Beamten eine erhebliche Alkoholisierung des Radfahrers feststellen. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt mit dem Rad untersagt.

