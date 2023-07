POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 12.07.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Rhauderfehn - Diebstahl von Lebensmitteln

Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr entwendete ein 53-Jähriger aus Rhauderfehn mehrere Lebensmittel aus einem Discounter in der "Rhauderwieke" Straße in Rhauderfehn. Er verließ den Laden durch die Eingangstür, wo er daraufhin von Passanten festgehalten wurde. Nach mehreren Rangeleien konnten die Zeugen den Mann in den Markt zurückbegleiten. Auch dort versuchte er sich den Maßnahmen zu entziehen und zerstörte dabei einige Flaschen aus einem Aufsteller. Beim Eintreffen der Polizei wurde ein Atemalkoholtest mit einem Wert von 1,7 Promille festgehalten. Da der Rhauderfehner kein Personalausweis bei sich trug, wurde er zur Aufnahme der Personalien in die Polizeistation gebracht.

Bingum - Einbruch in Rohbau

Unbekannte entwendeten zwischen dem 07. Juli 2023 gegen 10 Uhr bis zum 11.Juli 2023 um 16:30 Uhr einen Akku-Winkelschleifer des Herstellers "Makita" aus einem Rohbau in der Straße "Achter d Füürwehr" in Leer/Bingum. Die Täter beschafften sich auf unbekannte Weise durch die verschlossene Eingangstür, Zugang zum Gebäude. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Leer - Betrunkener versucht Polizeibeamten nach Fahrt mit dem E-Scooter zu beißen

Am 11.07.2023 gegen 23:10 Uhr trafen Polizeibeamte auf dem Gelände einer Tankstelle in der Bremer Straße auf einen 42-Jährigen E-Scooter Fahrer ohne gültige Versicherung. Bei einer Kontrolle wurde zudem festgestellt das der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,73 Promille. Der Mann wurde auf die Dienststelle zur Blutentnahme mitgenommen. Auf der Fahrt zur Dienststelle verhielt sich der Mann mit Wohnsitz in Leer aggressiv und versucht einen Beamten in den Arm zu beißen. Nach Ankunft in der Dienststelle wurde er in Gewahrsam genommen.

Leer - Gefährliche Körperverletzung

Am Dienstagabend wurde die Polizei gegen 20:10 Uhr zu Streitigkeiten und einer Körperverletzung in ein Schnellrestaurant in der Papenburger Straße in Leer gerufen. Vor Ort teilte eine 18-jährige den Polizeibeamten mit, dass drei unbekannte Männer auf sie zugekommen waren und sie mit frauenverachtenden Beleidigungen konfrontierten. Ein 19-Jähriger Bekannter trat an die drei Männer heran und fordert sie auf, dies zu unterlassen. Daraufhin wurde er von den Männern geschubst und fiel durch den Stoß zu Boden. Hier schlugen die Drei den am bodenliegende Mann mit Fäusten und flüchteten vom Tatort. Die Polizei in Leer bittet Zeugen oder Hinweisgebern um Kontaktaufnahme.

Emden - Inverkehrbringen von Falschgeld

In der Tankstelle an der Neutorstraße in Emden hat es am Dienstagabend gegen 23:30 Uhr einen Vorfall an der Kasse gegeben. Ein Unbekannter wollte Waren im Wert von 9,- Euro mit einem falschen 200,- Euro Schein bezahlen. Die Kassiererin sprach den jungen Mann daraufhin an und informierte ihn, die Polizei zu rufen. Der Unbekannte versuchte noch der Kassiererin den Schein abzunehmen, was misslang. Er flüchtete zu Fuß in Richtung Barenburg. Der Mann soll ca. 20 Jahre alt und ca. 180cm groß sein. Er trug eine schwarze Hose und ein dunkles T-Shirt.

