Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 11.07.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++ Verkehrsunfallflucht ++ Zeugen zu Vorfall auf dem Matjesfest gesucht ++

Emden/Uplengen - Fahren unter Alkoholeinfluss

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Montagabend gegen 21:30 Uhr wurde ein 36-Jähriger Audi-Fahrer auf der Neutorstraße in Emden angehalten. Während der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Mann aus Norden fest, weshalb sie daraufhin einen Atemalkoholtest durchführten. Dieser ergab einen Wert von 1,13 Promille. Zur Feststellung des Blutalkoholwertes wurde der Fahrer durch die Beamten zur Dienstelle begleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Am Montagvormittag gegen 11:00 Uhr meldete der Rettungsdienst in der Straße "Zur Gaste" in Uplengen/Hollen eine Person, welche aus zunächst ungeklärter Ursache aus dem Auto herausstürzte. Nach Eintreffen der Polizei befand sich der aufgefundene 65-Jährige mit stark wahrnehmbaren Atemalkoholgeruch bereits für die medizinische Versorgung seiner leichten Verletzungen im Rettungswagen. Die Rettungswagenbesatzung erklärte, dass man den Mann neben seinem BMW liegend aufgefunden habe. Auf Nachfrage der Polizei gab der Mann zu, zuvor mit seinem Auto gefahren zu sein. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Wert von 2,26 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 10. Juli 2023 zwischen 19:15 Uhr und 20 Uhr ist ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich aus einer Parklücke in der Dr.-Douwes-Straße in Rhauderfehn herausgefahren und mit seiner Anhängerkupplung gegen eine Hausecke gestoßen. Die Mauer wurde dabei beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich umgehend bei der Polizeistation in Rhauderfehn zu melden.

Emden - Zeugen zu Vorfall auf dem Matjesfest gesucht

Bereits am 04.06.2023 kam es in der Straße Zwischen Beiden Sielen zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der einer 24-Jährigen aus Emden von einer Frau seitlich in den Bauch getreten wurde. Die Emderin wurde bei dem Vorfall schwer verletzt und musste sich in ein Krankenhaus begeben. Sie wurde gegen 01:00 Uhr von einer Gruppe von acht bis zehn Frauen im Bereich einer Kneipe in der Straße Zwischen Beiden Märkten beleidigt und angepöbelt. Die Frauengruppe verfolgte die 24-Jährige und ihren Begleiter bis in die Straße Zwischen Beiden Bleichen. Hier kam eine weitere Frau von hinten auf die 24-Jährige zu und trat ihr zweimal mit einem Plateau-Schuh seitlich in den Bauch. Der Polizei liegen Hinweise zu der Frauengruppe vor. Zur weiteren Aufklärung des Sachverhaltes werden Hinweisgeber und Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell