POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 09.07.2023

Reifen zerstochen

Warsingsfehn - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Hauptwieke drei Reifen eines Pkw Hyundai Tucson zerstochen. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizei in Moormerland.

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung

Jemgum - Ohne Fahrerlaubnis hat am Samstagabend gegen 22:25 Uhr ein 24-jähriger Mann aus Weener in der Holtgaster Straße einen Pkw der Marke Ford geführt. Bei der Kontrolle durch die Polizei mussten die Beamten zudem feststellen, dass der Pkw nicht versichert ist und dass die Kennzeichen nicht zum Pkw gehören. Die Weiterfahrt wurde beendet, der Fahrzeugschlüssel und die Kennzeichen einbehalten.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Leer - In den frühen Morgenstunden des Samstages musste die Polizei gegen 04 Uhr die Weiterfahrt eines 17-jährigen jungen Mannes aus Ostrhauderfehn beenden. Dieser war mit einem Pkw der Marke Audi in Leer unterwegs und wurde in der Straße Ostersteg kontrolliert. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Nicht nur der junge Mann muss sich nun wegen des Vorwurfs Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten, sondern auch die 20-jährige Halterin des Fahrzeuges, die auf dem Beifahrersitz saß und von dem Umstand wusste, dass der Fahrer keinen Führerschein hat.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte mit einem leicht verletzten Polizeibeamten

Emden - Am Samstag kam es um 17:15 Uhr in der Kleingartenkolonie, Zweiter Polderweg, zunächst zu einer verbalen und später zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Bei Eintreffen der Polizei wurde der 32-jährige Beschuldigte aus Emden im Nahbereich angetroffen. Der Beschuldigte verhielt sich zunächst kooperativ, später wurde dieser zunehmend aggressiver. Da sich die Situation nicht beruhigte, wurden dem Beschuldigten Handfesseln angelegt, um weitere Maßnahmen ergreifen zu können. Der Beschuldigte wehrte sich vehement gegen die Maßnahme. Ein 29-jähriger Polizeibeamter wurde durch die Widerstandshandlung leicht verletzt. Zudem beleidigte der Beschuldigte die eingesetzten Polizeibeamten. Bei der zuvor benannten Auseinandersetzung hatte der Beschuldigte im Rahmen eines Streites eine 26-jährige junge Frau und einen 36-jährigen Mann, beide aus Emden kommend, leicht verletzt. Der Beschuldigte wurde nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen und nachdem dieser sich einigermaßen beruhigt hatte, wieder auf freien Fuß gesetzt.

Trunkenheit im Verkehr

Emden - Am Sonntag befuhr gegen 03:10 Uhr ein 29-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Düsseldorf mit seinem Pkw die Petkumer Straße, als dieser durch die eingesetzten Polizeibeamten einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholbeeinflussung in Höhe von 1,70 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein des Beschuldigten wurde vorläufig entzogen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahren unter Alkoholeinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung

Emden - Am Sonntag wurde gegen 04 Uhr ein 26-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Norden einer Polizeikontrolle unterzogen, nachdem dieser mit seinem Pkw die Mittelwallstraße befuhr. Im Rahmen der Kontrolle wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholbeeinflussung in Höhe von 0,96 Promille. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass die angebrachten Kennzeichen nicht auf das Fahrzeug des Beschuldigten zugelassen waren und der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Für den PKW des Beschuldigten bestand kein Versicherungsschutz. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Kennzeichen samt Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

