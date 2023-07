POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 06.07.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten nach Sturm++Unfallflucht in der Cirksenastraße in Emden++

Leer - Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten nach Sturm

Gestern Mittag kam es aufgrund des Sturmes zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen Menschen verletzt wurden. Gegen 12:30 Uhr befuhr ein 59-Jähriger die Straße Am Bingumer Deich in Richtung Jemgum, als ein Baum auf die Motorhaube seines Transporters fiel. Der Jemgumer wurde dabei leicht verletzt und Mercedes Vito beschädigt. Um 12:50 Uhr kam es auf dem Stadtring zu einem weiteren Unfall. Ein 59-Jähriger aus Leer befuhr mit einem VW den Stadtring in Richtung Weener und musste aufgrund eines umgestürzten Baumes auf der Fahrbahn warten. Vor ihm staute sich der Verkehr bereits. Eine 28-Jährige aus Moormerland fuhr aus Unachtsamkeit mit ihrem Mitsubishi auf den Touran auf. Der 59-Jährige und seine 36-Jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Emden - Unfallflucht in der Cirksenastraße

Gestern Morgen kam es gegen 05:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Cirksenastraße/ Geisestraße, bei dem ein E-Scooter-Fahrer verletzt wurde. Der 34-Jährige aus Emden befuhr die Cirksenastraße mit einem E-Scooter in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Geisestraße fuhr ein dunkles, kleines Auto von hinten an ihm vorbei und bog nach rechts in die Geisestraße ab. Das Auto touchierte den Emder an der linken Schulter, sodass dieser stürzte und sich am Ellenbogen und an der Hand verletzte. Der Autofahrer entfernte sich in unbekannte Richtung, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei in Emden nimmt Hinweise entgegen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

