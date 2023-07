Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 04.07.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Baggerschaufel von Baustelle entwendet++Verkehrsunfallflucht in Leer++Geldbörse aus Gesäßtasche entwendet++

Emden - Baggerschaufel von Baustelle entwendet

Unbekannte haben in dem Zeitraum vom 30.06.2023 bis zum 03.07.2023 eine Baggerschaufel für einen Minibagger von einer Baustelle im Brüggweg entwendet. Der Baggerlöffel ist etwa einen Meter breit und enormes Gewicht, sodass dieser nicht problemlos zu transportieren ist. Der Baggerlöffel hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei in Emden bittet Hinweisgeber und Zeugen um Kontaktaufnahme.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Gestern kam es in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:25 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Osseweg. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen in einer Parklücke abgestellten schwarzen Volvo im Bereich der Beifahrertür und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei in Leer nimmt Hinweise entgegen.

Leer - Geldbörse aus Gesäßtasche entwendet

Bereits am 30.06.2023 wurde einem 81-Jährigen am Bahnhof in Leer unbemerkt die Geldbörse aus der Gesäßtasche seiner Hose entwendet. Der Mann hatte in der Zeit von 19:20 Uhr bis 19:30 Uhr am Gleis 4 gewartet. Unbekannte nutzten die Gelegenheit und entwendeten eine schwarze Ledergeldbörse mit persönlichen Dokumenten und einem dreistelligen Geldbetrag. Die Polizei weist nochmals darauf hin, Wertgegenstände dicht am Körper zu tragen und immer wachsam zu sein, wenn sich Unbekannte nähern. Geldbörsen sollten immer in der vorderen Hosentasche aufbewahrt werden.

