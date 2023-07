Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 01.07.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss mit anschließender Festnahme ++ Verkehrsunfallflucht (Zeugen gesucht) ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss mit anschließender Festnahme

Emden- Am 30.06.23 wurde durch die Polizei gegen 15:00 Uhr eine Verkehrskontrolle im Bereich der "Hermann-Allmers-Straße" durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle des 33-jährigen E-Scooter-Fahrers wurde festgestellt, dass die Person per Haftbefehl gesucht wurde. Der Emder ergriff zu Fuß die Flucht, konnte aber durch die eingesetzten Beamten nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Weiterhin ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der Mann das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Zudem führte der Emder eine geringe Menge an Betäubungsmitteln mit sich. Er muss sich nun in einem Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten und wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Verkehrsunfallflucht (Zeugen gesucht)

Leer- Im Zeitraum vom 26.06.23, 06:00 Uhr, bis zum 28.06.23, 18:00 Uhr, kam es im Bereich der "Bavinkstraße" zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Verursacher beschädigte den dort geparkten silbernen PKW der Marke "Mercedes-Benz" an der Fahrzeugfront und entfernte sich von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Leer in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Firrel- Am 01.07.23 befuhr ein 18-jähriger PKW-Fahrer gegen 01:00 Uhr die "Firreler Straße" in Fahrtrichtung Firrel. In einer Rechtskurve verlor der Heseler die Kontrolle über das Fahrzeug, kommt nach links von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Der Fahrzeugführer wird durch den Unfall leicht verletzt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest durch den Fahrzeugführer ergab 1,9 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt werden. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen musste die Straße gereinigt werden. Der Fahrzeugführer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

