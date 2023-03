POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Starkstromkabel entwendet - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag und Samstag wurde in den Karlsruher Stadtteilen Weiherfeld-Dammerstock und Rüppurr mehrfach eingebrochen. Im Scheibenhardter Weg verschafften sich Unbekannte durch ein Fenster gewaltsam Zutritt in ein Schulgebäude. Die Diebe entwendeten Laptops und Bargeld. In der Tulpenstraße hebelten Eindringlinge eine Tür auf, um in eine Kirche und ein Gemeindehaus zu gelangen. Nach ...

