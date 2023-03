Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen

Karlsruhe (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag und Samstag wurde in den Karlsruher Stadtteilen Weiherfeld-Dammerstock und Rüppurr mehrfach eingebrochen.

Im Scheibenhardter Weg verschafften sich Unbekannte durch ein Fenster gewaltsam Zutritt in ein Schulgebäude. Die Diebe entwendeten Laptops und Bargeld. In der Tulpenstraße hebelten Eindringlinge eine Tür auf, um in eine Kirche und ein Gemeindehaus zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen entnahmen die Einbrecher Geld aus den Opferstöcken. Zudem wurde offenbar ein hochwertiges Mischpult gestohlen. Auch durch Aufhebeln einer Tür drangen Unbekannte in einen Kindergarten und ein Gemeindehaus in der Diakonissenstraße ein. Hier durchwühlten die unbekannten Täter Schränke und Schubladen. Anschließend entkamen die Diebe unerkannt. Über die Höhe des Diebesgutes kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der Rufnummer 0721 666-3411 in Verbindung zu setzen.

Steffen Schulte, Pressestelle

