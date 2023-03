Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht auf der L560

Karlsruhe (ots)

Am Sonntagabend verursachte ein unbekannter Autofahrer einen Verkehrsunfall in der Nähe von Blankenloch. Der Fahrer verlor offenbar bei einer Einmündung zur Landesstraße 560 die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit zwei Verkehrszeichen. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter.

Gegen 18:20 Uhr meldete ein Zeuge mehrere beschädigte Verkehrszeichen im Kreuzungsbereich der Kopernikusstraße und L560. Bei der Unfallaufnahme fand die Polizei neben den beschädigten Verkehrszeichen auch mehrere Fahrzeugteile.

Wenig später gingen weitere Notrufe bei der Polizei ein. Die Anrufer beschrieben einen stark beschädigten Audi, der auf der L559 in Richtung Weingarten fuhr. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung stellte eine Polizeistreife diesen Audi in der Höhefeldstraße in Weingarten geparkt fest. Am Fahrzeug waren Unfallspuren erkennbar. Der unbekannte Fahrer hatte sich offenbar zuvor entfernt. Der Pkw wurde nach der Unfallaufnahme beschlagnahmt und abgeschleppt. Derzeit kann der entstandene Sachschaden noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Fahrzeugführer oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 967180 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.

Steffen Schulte, Pressestelle

