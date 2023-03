Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei versuchte Einbrüche in Karlsruher Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Gleich zwei Anzeigen zu versuchten Wohnungseinbrüchen nahm die Polizei am vergangenen Wochenende in den Karlsruher Stadtteilen Beiertheim-Bulach und Südweststadt auf.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die unbekannten Täter zwischen Freitagabend 18:00 Uhr und Samstagmorgen 08:00 Uhr, gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Hohenzollernstraße in Beiertheim-Bulach einzudringen. Die Einbrecher wollten hierbei offenbar mittels eines unbekannten Werkzeuges die Hauseingangstür aufhebeln. Aus bislang unbekannten Gründen ließen sie aber von ihrem Vorhaben ab.

Ein weiterer Einbruchsversuch ereignete sich am Samstagmittag gegen 12:15 Uhr in der Graf-Rhena-Straße in der Südweststadt. Hierbei klingelten Unbekannte wohl einige Male an der Wohnungseingangstür der 30-jährigen Geschädigten und klebten sogar den Türspion ab. Später stellte sie Beschädigungen am Türschloss und den zugeklebten Türspion fest.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Manuel Kunz, Pressestelle

