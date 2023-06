POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 28.06.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Bauchtasche von Autodach gestohlen

Am 27.06.2023 haben Unbekannte in der Zeit von 04 Uhr bis 04:10 Uhr eine Bauchtasche vom Dach eines grauen VW Golf in der Ledastraße gestohlen. Der Eigentümer hatte die Tasche auf dem Autodach abgelegt und war dann in Richtung Hafenpromenade unterwegs. Unbekannte nutzten die Gelegenheit und nahmen die grün-schwarze Tasche samt Geldbörse und persönlicher Dokumente an sich und erbeuteten einen zweistelligen Geldbetrag. Der Golf war zur Tatzeit auf dem Parkplatz der Tourist-Info abgestellt. Die Polizei in Leer nimmt Hinweise entgegen.

Leer - Verkehrsunfallflucht am Bahndamm - Zeugen gesucht

Gestern Nachmittag kam es gegen 15:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich Logaer Weg/ Bahndamm. Eine 48-Jährige aus Leer wartete mit ihrem grauen VW ID 4 vor den geschlossenen Schranken in der Straße Bahndamm/Ecke Logaer Weg. Ein bisher Unbekannter fuhr mit einem Fahrrad vom Logaer Weg in den Bahndamm und streifte dabei den VW im vorderen Bereich. Der Fahrradfahrer fuhr sofort weiter. Er soll etwa 55 bis 65 Jahre alt gewesen sein und kurze, dunkelblonde Haare haben. An dem älteren Fahrrad soll sich eine Fahrradtasche am Gepäckträger befunden haben. Die Polizei in Leer bittet Zeugen um Kontaktaufnahme.

Emden - Nachtragsmeldung zum Brand einer Gartenlaube

Wie gestern berichtet, war es in der Nacht zum 27.06.2023 gegen Mitternacht in einer Schrebergartenhütte im Schrebergartenverein an der Larrelter Straße zu einem Brand gekommen. Bei der Brandortbesichtigung am Vormittag des 27.06.2023 ergaben sich für den Brandermittler Hinweise auf einen technischen Defekt in der Elektroanlage. Eine Brandentstehung konnte im Bereich des Stromsicherungskastens lokalisiert werden. Der Brand verlief im Inneren über das Dach in den gesamten Raum, wo letztendlich das gesammelte explosive Rauchgasgemisch durchzündete, so dass es zum Vollbrand kam. Zu den Brandermittlungen werden noch Zeugen gesucht, die in der Nacht Personen vor dem Brand auf der brandbetroffenen Parzelle festgestellt haben. Der Schaden wird auf 12000 Euro geschätzt.

