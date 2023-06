Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 26.06.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall auf der A 31 - Fahrer alkoholisiert++Verkehrsunfallfluchten in Emden - Zeugen gesucht++ Zeugen zu Körperverletzung gesucht++

Moormerland - Verkehrsunfall auf der A 31 - Fahrer alkoholisiert

Gestern Nachmittag kam es auf der A 31 in Fahrtrichtung Emden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Auto in Brand geriet und komplett ausbrannte. Gegen 14:20 Uhr fuhr ein 20-Jähriger aus Ostrhauderfehn mit einem Opel Agila auf dem Hauptfahrstreifen in Richtung Emden. Im Bereich der Anschlussstelle Riepe fuhr ein 60-Jähriger mit einem Peugeot ungebremst auf den vor ihm fahrenden Opel auf. Beide Autos kamen auf dem Seitenstreifen zum Stehen, wobei der Peugeot Feuer fing und komplett ausbrannte. Dabei wurden auch etwa 50 Meter der Böschung beschädigt. Beide Männer wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 60-Jährige aus dem Landkreis Aurich alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Emden - VW Sharan beschädigt

Zwischen dem 21.06.2023 und dem 23.06.2023 wurde ein grauer VW Sharan im Bereich der Beifahrertür durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfall soll sich entweder auf einem Parkplatz beim Umspannwerk im Wykhoffweg oder auf dem Parkplatz eines Hotels in der Straße Am Tennistreff in Hinte ereignet haben. Die Unfallspuren deuten darauf hin, dass der Schaden beim Öffnen einer Autotür entstanden sind. Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Radfahrer nach Unfall gesucht

Bereits am 20.06.2023 kam es gegen 15:30 Uhr auf der Neutorstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Autofahrerin. Der Fahrradfahrer stürzte bei dem Unfall und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Eine 67-Jährige aus Emden befuhr mit einem Opel Mokka den Philosophenweg und bog bei Grünlicht nach rechts in die Neutorstraße ab. Ein noch unbekannter Fahrradfahrer missachtete das Rotlicht und fuhr zeitglich von der Neutorstraße in Richtung Auricher Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer stürzte und sich anschließend vom Unfallort entfernte. Er soll etwa 18 bis 22 Jahre alt gewesen sein und einen oliv-braunen Hautton haben. An dem Opel Mokka entstanden Schäden. Die Polizei in Emden bittet Hinweisgeber und Zeugen des Unfalles um Kontaktaufnahme.

Leer - Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Am 23.06.2023 kam es gegen 09:45 Uhr zu einer Körperverletzung in der Annenstraße. Ein 68-Jähriger aus Leer wollte mit einem Smart den Parkplatz des Klinikums verlassen und nach links auf die Annenstraße abbiegen. Auf dem Gehweg lief zu diesem Zeitpunkt ein Mann mit einem braun-melierten Hund, vermutlich der Rasse Boxer, in Richtung Augustenstraße. Der Mann schimpfte und schrie den 68-Jährigen an, worauf dieser anhielt und die Scheibe der Fahrertür öffnete. Der Unbekannte trat sofort an das Auto heran und schlug und kratzte den Fahrer. Weiterhin zerriss er dessen T-Shirt und beleidigte den Leeraner. Anschließend entfernte er sich. Der Angreifer soll etwa 60 bis 70 Jahre alt und 180 cm groß sein. Er hatte eine Glatze bzw. sehr kurze Haare und sprach Deutsch. Die Polizei in Leer bittet Hinweisgeber und Zeugen um Kontaktaufnahme.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell