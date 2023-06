Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 24.06.2023

Leer (ots)

Diebstahl eines Außenbootmotors -Zeugen gesucht-

Emden - Ein bisher unbekannter Täter hat sich in den letzten beiden Wochen widerrechtlich Zutritt zu einem Boot an dem Gewässer im Bereich Hooge Sand verschafft und anschließend den Außenbootmotor entwendet. Zeugen der Diebstahlshandlung melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Einbruch in leerstehendes Mehrfamilienhaus

Emden - Ein bisher unbekannter Täter ist in der Neutorstraße in ein leerstehendes Mehrfamilienhaus eingedrungen. Augenscheinlich, so die Spurenlage, hat dieser dort getrunken und gegessen. Ob dieser Gegenstände entwendet hat muss im Nachgang durch die Ermittlungen geklärt werden.

Diebstahl von Geldtaschen -Zeugen gesucht-

Leer - Am Freitagmorgen hat gegen 09 Uhr ein bisher unbekannter Täter aus einem verschlossenen Auslieferungsfahrzeug einer Bäckerei zwei Geldtaschen entwendet. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz an der Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße. Die genaue Schadenshöhe ist hier noch nicht bekannt, es dürften aber mehrere tausend Euro gewesen sein. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Führen eines Pkw unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Emden - Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hat ein 26-jähriger Mann aus der Krummhörn seinen Pkw u.a. auf der Württembergischen Straße geführt. Aufgefallen ist dieses den Polizeibeamten am Freitagabend bei einer Kontrolle gegen 20:35 Uhr. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt.

Führen eines Pkw unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Leer - Gegen 21:25 Uhr des Freitagabend mussten Polizeibeamte bei einer Kontrolle in der Friesenstraße feststellen, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln seinen Pkw geführt hat. Die Weiterfahrt wurde dem 31-jährigen Mann aus dem Bereich Hesel untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Vollsperrung der Autobahn nach Verkehrsunfall

Emden - Die BAB 31 musste gegen Mitternacht von Freitag auf Samstag in Höhe der Anschlussstelle Emden-Ost für die Fahrtrichtung Emden komplett gesperrt werden. Ein 23-jähriger Pkw-Führer hatte bei der Fahrt in Richtung Bottrop aus bisher nicht bekannten Gründen die Kontrolle über seinen Pkw verloren, geriet ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Danach schleuderte das Fahrzeug wieder zurück auf den Standstreifen. Die Überholspur in Richtung Bottrop musste gesperrt werden. Durch den Aufprall an die Mittelschutzplanke wurde die Heckscheibe zerstört, die Glasscherben und andere Fahrzeugteile verteilten sich auf die Gegenfahrbahn Richtung Emden. Diese Fahrbahn Richtung Emden musste für die Reinigung komplett gesperrt werden. Der Verkehr musste folglich schon an der Anschlussstelle in Riepe die Autobahn verlassen. Der 23-jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und in das Emder Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Nach einer guten Stunde waren die Fahrbahnen wieder sauber und für den Verkehr wieder nutzbar.

