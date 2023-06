POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 21.06.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Brinkum - Unfall nach Reifenplatzer

Am 20.06.2023 kam es gegen 17:31 Uhr auf der A 28 zwischen den Anschlussstellen Filsum und Leer-Ost zu einem Unfall mit einem alleinbeteiligten Fahrzeug. Der 61-jährige Fahrzeugführer und seine 61-jährige Beifahrerin, beide aus Weener, waren in Fahrtrichtung Leer unterwegs, als der hintere rechte Reifen des Wohnmobils platzte. Durch den Vorfall verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug, welches gegen die Mittelschutzplanke prallte. Durch den Aufprall überschlug sich das Wohnmobil zweimal und kam seitlich auf dem Hauptfahrstreifen zum Stillstand. Beide Insassen wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, weshalb die Bergung durch ein Fachunternehmen erforderlich wurde. Während der Unfallaufnahme durch die Autobahn und der Bergungsarbeiten war die Fahrbahn halbseitig gesperrt.

Detern - in den Gegenverkehr geraten

Am 20.06.2023 kam es gegen 16:04 Uhr zu einem Unfall auf der B 72 in Fahrtrichtung Hesel, als der Fahrer eines Transporters aus bisher nicht bekannten Gründen nach links in den Gegenverkehr geriet. Dabei rammte der 56-jährige Lieferwagenfahrer zuerst den Pkw eines entgegenkommenden 40-jährigen Mannes und dann noch die dortige Aussenschutzplanke. Nach weiteren 100 Metern kommt die Lieferwagen zum Stehen. Der 40-järhrige wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls in die Gegenrichtung geschleudert und kam dort zum Stillstand. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben die Unfallbeteiligten unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei Moormerland hat den Unfall aufgenommen und Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

Uplengen/Remels - Auto im Kanal

Als sie einer Ente ausweichen wollte, geriet eine 20-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw am 21.06.2023 gegen 07:50 Uhr in den Nordgeorgsfehnkanal am Appelhorner-Kanal-Weg. Die junge Frau war in Richtung Ortsausgang unterwegs, als das Tier von rechts die Fahrbahn querte. Mit einem Ausweichmanöver nach links wollte die 20-jährige das Überfahren des Tieres verhindern und geriet dadurch auf den feuchten Grünstreifen. Dabei drehte sich der mitgeführte Pkw und rutsche rückwärts in den Kanal. Die junge Frau konnte sich geistesgegenwärtig selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und blieb, bis auf einen Schreck, unverletzt. Das Fahrzeug versank vollständig im Kanal und wurde durch ein Fachunternehmen geborgen. Die Polizei aus Moormerland kümmerte sich um die Unfallaufnahme.

