Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 19.06.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Stadtfest Leer - Geldbörse aus Handtasche gestohlen++Gartenhütte an Grundschule aufgebrochen++In Clubhaus eingebrochen und Bier gestohlen++Trunkenheitsfahrt mit 1,36 Promille++Ohne Führerschein Polizei überholt++Geldkassette aus Transporter gestohlen++Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht++

Leer - Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Ein Unbekannter hat auf dem Leeraner Stadtfest eine Geldbörse aus der Handtasche einer 36-Jährigen gestohlen. Die Frau stand am 19.06.2023 gegen 01 Uhr an einer Bierbude in der Nähe des Denkmalplatzes, als sich ihr ein Mann näherte, in ihre am Körper getragene Handtasche griff und die Geldbörse entwendete. Der Mann flüchtete in die Menschenmenge und erbeutete eine Brieftasche der Marke "Joop". Er wurde als ungepflegt beschrieben. Die Geldbörse wurde gestern Nachmittag durch eine Zeugin aufgefunden und der 36-Jährigen übergeben. Der Täter hatte lediglich einen zweistelligen Geldbetrag entnommen. Die Polizei in Leer sucht Zeugen.

Holtland - Gartenhütte an Grundschule aufgebrochen

In der Zeit von Freitagmittag bis Sonntagabend haben Unbekannte eine Gartenhütte auf dem Gelände der Grundschule in der Siebestocker Straße aufgebrochen. Bisher ist unklar, ob Gegenstände entwendet wurden. In der Nacht von Freitag auf Samstag sollen sich mehrere Personen auf dem Schulgelände aufgehalten und gefeiert haben. Die Polizei bittet Hinweisgeber und Zeugen um Kontaktaufnahme.

Jemgum - In Clubhaus eingebrochen und Bier gestohlen

Von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte die Tür zu einem Clubhaus am Fährpatt eingetreten und zwei Kisten Bier aus einem Kühlschrank entwendet. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Leer - Trunkenheitsfahrt mit 1,36 Promille

Am 18.06.2023 informierten aufmerksame Zeugen die Polizei über einen Autofahrer, der erst eine rote Ampel überfahren und dann in starken Schlangenlinien von der Papenburger Straße über die B 70 in Richtung Papenburg fuhr. Gegen 03:40 Uhr konnte der 23-jährige Fahrer kurz vor Papenburg in seinem Opel durch Polizisten angehalten und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass er alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Dem Mann aus Aschendorf wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Jemgum - Ohne Führerschein Polizei überholt

Am Samstagabend hatte ein 20-Jähriger gegen 22:30 Uhr eine Zivilstreife der Polizei auf der L 15 in Fahrtrichtung Jemgum trotz durchgezogener Linie mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit überholt. Als die Einsatzkräfte den Fahrer des VW Polo anhalten und kontrollieren wollten, fuhr dieser mit knapp 70 km/h durch die geschlossene Ortschaft Jemgum. Im Bereich des Dukelweges konnte der Fahrer schließlich angehalten werden. Es stellte sich heraus, dass der 20-Jährige mit Wohnsitz in Jemgum nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn und den Fahrzeughalter, welcher als Beifahrer im Auto saß und die Fahrt duldete, wurden Strafverfahren eingeleitet. Der 20-Jährige muss sich zudem in mehreren Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Emden - Geldkassette aus Transporter gestohlen

In der Ringstraße wurde eine Geldkassette mit einem vierstelligen Geldbetrag aus einem weißen Opel Movano gestohlen. Gegen 07:20 Uhr waren Anwohner auf ein klirrendes Geräusch aufmerksam geworden und bemerkten einen unbekannten Täter, welcher die Seitenscheibe des Transporters eingeschlagen und eine helle Geldkassette aus dem Innenraum entwendet hatte. Der Täter soll von schlanker Statur und dunkel gekleidet gewesen sein. Er flüchtete zu Fuß in Richtung Emsstraße. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, keine Wertgegenstände in einem Fahrzeug zurückzulassen. Auch vermeintlich sichere Verstecke unter Fahrzeugsitzen sollten nicht genutzt werden. Die Polizei in Emden bittet Hinweisgeber oder Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme.

Emden - Verkehrsunfallflucht in der Friedrich-Rückert-Straße

In dem Zeitraum vom 09.06.2023 bis zum 15.06.2023 beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Friedrich-Rückert-Straße geparkten schwarzen Opel Corsa im Bereich der Fahrertür. Der Opel war am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 7 geparkt. Die Polizei in Emden bittet Hinweisgeber und Zeugen um Kontaktaufnahme.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell