Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemeldung am Sonntag

PI Leer / Emden (ots)

++ Verkehrsunfall mit 3 schwer verletzten Personen ++

Am Sonntag, gegen 12.45 Uhr, kam es in Jemgum zu einem Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen befuhr ein 24-jähriger Mann aus Ditzumerverlaat mit seinem Kleintransporter die Kreisstraße 37 aus Richtung Böhmerwold kommend. Im Kreuzungsbereich mit der Kreisstraße 36 übersah er dann den von rechts kommenden Pkw eines 58-jährigen Mannes aus Tichelwarf und stieß mit diesem zusammen. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführer und die 61-jährige Beifahrerin des Pkw schwer verletzt und mussten deshalb in hiesige Krankenhäuser gefahren werden. Lebensgefahr besteht nicht. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden in einer Höhe von insgesamt ca. 20000 Euro. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen wurde zur Reinigung der Fahrbahn eine Spezialfirma angefordert.

