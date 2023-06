POL-LER: Pressemeldung vom 18.06.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Gefährliche Körperverletzung

Emden - In der Nacht zu Sonntag wurde gegen 04:00 Uhr in der Otto-Hahn-Straße ein 42-jähriger Emder von mehreren Personen angegriffen. Der Emder hatte die Gruppe, die auf der Straße Lärm verursachte, um Ruhe gebeten, woraufhin er von den vier Personen geschlagen und getreten wurde. Danach flüchteten die Täter zu Fuß. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Emden in Verbindung zu setzen.

15jähriger von Gleichaltrigen angegriffen

Emden - Am Samstag kam es gegen 17:00 Uhr in der Straße Osterbutvenne in der Emder Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Jugendlichen. Dabei wurde ein 15-jähriger Emder von zwei gleichaltrigen Jungen angegriffen. Diese schlugen und traten auf das Opfer ein, dass dadurch diverse Verletzungen erlitt und vom Rettungsdienst versorgt werden musste. Die beiden Täter wurden mit ca. 15 Jahren, dunkle Haare und dunkler Oberbekleidung beschrieben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Diebstahl aus Schleusenwärterhäuschen

Emden - Am Samstagmittag wurde aus dem Wärterhäuschen der Kesselschleuse eine Geldbörse entwendet. Der unbekannte Täter verschaffte sich auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zum Häuschen und konnte unerkannt flüchten. Zeugen werden gesucht.

Verkehrsunfallflucht

Emden - Um kurz nach 16:30 Uhr am Samstag befuhr eine Frau aus dem Ammerland mit einem Pkw der Marke VW die Straße Apfelmarkt. An der Einmündung zur Bollwerkstraße wurde sie von einem entgegenkommenden Pkw der Marke Audi mit polnischer Zulassung geschnitten, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrer des Audi setzte seine Fahrt zunächst fort, parkte den Pkw auf einem Parkplatz der Daalerstraße und flüchtete zu Fuß. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Emden in Verbindung zu setzen.

Fahrten unter Alkohol und Betäubungsmitteln

Leer - Am Sonntag um kurz nach Mitternacht haben Beamte einen Rollerfahrer am Bahnhofsring kontrolliert. Im Verlauf der Überprüfung wurde deutlich, dass der 42-jährige Leeraner unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Um kurz nach 01:00 Uhr wurden die Beamten zu einer Person gerufen, die am Bahndamm offensichtlich alkoholisiert neben ihrem Fahrrad sitzen soll. Vor Ort konnten sie einen 46-jährigen Leeraner antreffen, der zwar alkoholisiert gewesen ist, aber noch absolut selber gehen konnte. Er wurde darauf hingewiesen, dass er sein Fahrrad nach Hause schieben könne, was dieser dann auch zusagte. Die Beamten fuhren wieder los und mussten aufgrund eines Folgeeinsatzes wenden. Der zuvor überprüfte 46-jährige kam den Beamten Schlangenlinie ohne Licht auf dem Fahrrad fahrend entgegen. Eine Überprüfung ergab einen Alkoholwert von 1,65 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

