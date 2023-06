Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kreuzungsunfall fordert zwei Leichtverletzte

Hildesheim (ots)

Holle (lud)

Am 14.06.2023, gegen 22:20 Uhr, kam es auf der Marktstraße in 31188 Holle (Kreuzungsbereich Hollenweg/Am Knick) zum Zusammenstoß zweier Pkw. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 19-jähriger Fahrschüler aus Goslar im Rahmen einer Übungsfahrt mit seinem 49-jährigen Fahrlehrer die Straße Am Knick in Fahrtrichtung Marktstraße und missachtete die Vorfahrt des Querverkehrs der Markstraße. In diesem Moment befuhr ein 34-jähriger aus Bad Salzdetfurth mit seinem Skoda Octavia die Marktstraße aus Richtung Grasdorf kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Pkw. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt und blieben dabei direkt im Kreuzungsbereich stehen. Aus einem Fahrzeug traten Betriebsstoffe aus. Sowohl der 19-jährige Fahrschüler, als auch der 34-jährige Bad Salzdetfurther wurden durch die Kollision leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Totalschaden, woraufhin diese abgeschleppt wurden. Insgesamt wird der Schaden auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Neben einer Streife der Polizei Bad Salzdetfurth waren auch ein Rettungswagen, zwei Abschleppwagen und zwei Fahrzeuge der ehrenamtlichen Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Holle im Einsatz.

Die Marktstraße musste zwischenzeitlich zwischen der Straße Am Knick und dem Rathaus für den Verkehr voll gesperrt werden. Es kam nur zu geringen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell