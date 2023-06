POL-HI: Täter gibt sich als Dachdecker aus und stiehlt Schmuck aus Wohnhaus.

Hildesheim (ots) - Emmerke (boe). Am 14.06.2023, um ca. 08:00 Uhr ist es in der Hauptstraße in Emmerke zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 45jähriger PKW Fahrer aus Sehnde will im Kurvenbereich eine 62jährige Fahrradfahrerin aus Sarstedt überholen und muss aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges zurück nach rechts fahren. Hierbei touchiert er die in gleicher ...

