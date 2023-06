Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf der B 6 bei Holle/Grasdorf

Hildesheim (ots)

Holle/ Grasdorf:

Eine Sattelzugmaschine mit Auflieger befährt die B6 im Bereich Holle in Richtung Hildesheim. Er erkennt, dass eine blaue Sattelzugmaschine mit Auflieger für Holztransporte, ebenfalls auf die B 6 in Höhe Grasdorf vom Einmündungsstreifen auf die B6 auffahren will. So entschließt sich der Fahrer der Sattelzugmaschine die rechte Spur der B6 freizumachen, um die andere Sattelzugmaschine auffahren zu lassen. Diese zieht dann aber so zügig auf die rechte Spur der B6, dass der Fahrer der bevorrechtigten Sattelzugmaschine noch nicht mit seinem Ausweichen auf die linke Spur abgeschlossen hat, sodass er sein Fahrzeug vorsichtig abbremst, damit es nicht zum Zusammenstoß kommt. Trotz des Manövers wird der rechte Außenspiegel des ausweichenden Lkw durch das einmündende Fahrzeug von dessen Auflieger getroffen und beschädigt. Der Transporter mit dem Auflieger für Holztransport hält jedoch nicht an, sondern fährt mit voller Geschwindigkeit in Richtung Hildesheim davon. Der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 1000.-EUR.

Bei dem flüchtenden Lkw mit Holz-Auflieger soll es sich um eine blaue Zugmaschine handeln, die einen dunklen Auflieger mit seitlich angebrachten roten Rungen nutzt. Bei Hinweisen zu dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort und/oder dem flüchtenden Fahrzeug, melden sie sich bitte unter der Rufnummer 05063-9010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell