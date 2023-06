Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin

Hildesheim (ots)

Emmerke (boe). Am 14.06.2023, um ca. 08:00 Uhr ist es in der Hauptstraße in Emmerke zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 45jähriger PKW Fahrer aus Sehnde will im Kurvenbereich eine 62jährige Fahrradfahrerin aus Sarstedt überholen und muss aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges zurück nach rechts fahren. Hierbei touchiert er die in gleicher Richtung fahrende Fahrradfahrerin. Diese kommt zu Fall und verletzt sich leicht. Während der Sachverhaltsaufnahme ergeben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung des PKW Fahrers. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest vor Ort kann ein Wert von 1,1 Promille ermittelt werden. Bei dem PKW Fahrer wird eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren bzgl. Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Fahrradfahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Zeugen zu dem Unfall werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell