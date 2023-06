Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Unfall verursacht und unerlaubt entfernt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (col) - Am 13.06.2023 zwischen 15:00 und 19:30 Uhr stand der schwarze BMW Z-Reihe des Geschädigten auf einem Parkplatz am Walter-Gropius-Ring gegenüber dem Sparkassengebäude. Der Geschädigte stellte frische Unfallspuren in Form von Lackschäden am hinteren linken Stoßfänger fest. Ein Verursacher war nicht zugegen. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen, Fahrzeug oder Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld unter 05181-80730 in Verbindung zu setzen.

