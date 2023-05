Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwere Brandstiftung

Erfurt (ots)

Nach einem Feuer ermittelt die Kripo Erfurt wegen schwerer Brandstiftung. In der Nacht zu Mittwoch hatte eine noch unbekannte Person in einer Mülltonne in der Andreasvorstadt am Nettelbeckufer Feuer gelegt. Die Flammen griffen auf zwei weitere Abfallbehälter über. Da die Tonnen direkt an einer Hauswand abgestellt waren, wurden außerdem mehrere Fenster und die Gebäudefassade beschädigt. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. (JN)

