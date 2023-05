POL-PDLD: Edenkoben - Warnhinweis

Offenbach an der Queich (ots) - Unbekannte Täter zerkratzten in der Nacht von Samstag auf Sonntag (29.04.23 - 30.04.23) geparkte PKW in der Essinger Straße in Offenbach. Hierbei wurden insgesamt drei PKW augenscheinlich mutwillig beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf circa 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer ...

