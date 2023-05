Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: mehrfach überschlagen

B9 - Germersheim (ots)

Mehrfach überschlagen hatte sich das Auto eines 45-Jährigen, das aus bislang ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Germersheim-Süd und Bellheim-Nord von der Fahrbahn abkam. Der Mann befuhr am Sonntag, gegen 13:30 Uhr die B9 in südlicher Richtung. Er kam schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die 45-jährige Beifahrerin zog sich eine Verletzung am Auge zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht. Die B9 musste in Fahrtrichtung Süden zur Landung des Rettungshubschraubers für zirka 30 Minuten voll gesperrt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Germersheim 07274/9580 in Verbindung zu setzen.

