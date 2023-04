Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler - Verkehrsunfallflucht durch unbekannten Radfahrer

Vermutlich in den frühen Morgenstunden des Sonntags befuhr ein bisher unbekannter Fahrradfahrer die Marktstraße in Kirrweiler in nördlicher Richtung und kollidierte auf Höhe des Anwesens Hausnummer 63 aus ungeklärter Ursache frontal mit einem in Gegenrichtung ordnungsgemäß in einer Parktasche stehenden PKW Audi. Am PKW entstand Sachschaden an der Motorhaube, der Radfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Beweisgegenstände, die dem Fahrrad zugeschrieben werden konnten, wurden vor Ort sichergestellt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Edenkobener Polizei (Tel.: 06323-9550 oder E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

