POL-PDLD: Edesheim - Einbrüche in zwei Verkaufsstände

In der Nacht zu Sonntag wurden die auf dem Parkplatz des Gartencenters in Edesheim aufgestellten Verkaufsstände für Erdbeeren und Spargel von bisher unbekanntem Täter mit brachialer Gewalt angegangen und einer der beiden geöffnet. In dem Spargelstand gelang es dem Täter, die Geldkassette zu öffnen und die Tageseinnahmen vom Vortag zu entwenden. Der Einbruch in den Erdbeerstand endete im Versuchsstadium. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Edenkobener Polizei (Tel.: 06323-9550 oder E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

