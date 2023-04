Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Zu viel Alkohol für den Straßenverkehr

Edenkoben (ots)

Während einer Verkehrskontrolle in der Staatsstraße in Edenkoben wurde am Samstagabend gegen 22:45 Uhr bei einer 64-jährigen PKW-Fahrerin Atemalkoholgeruch festgestellt, der sich im Folgenden bei einem durchgeführten Test in einem Wert von 0,26mg/l manifestierte. Die Fahrt jenseits der sog. 0,5-Promille-Grenze hat für die 64-Jährige die Folgen eines einmonatigen Fahrverbots, einer Geldbuße in Höhe von 500 Euro und zwei Punkten in der Verkehrssünderdatei. Nach Feststellung des Alkoholwertes bat sich der bis dahin beifahrende Ehemann als Fahrer für den Rest der Heimfahrt an. Da dieser aber mit festgestellten 1,36 Promille noch weitaus fahruntüchtiger war als seine Ehefrau, wurde ihm die Übernahme des Steuers nicht gestattet.

