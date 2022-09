POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht auf der BAB 8

Zweibrücken (ots) - Am Donnerstagnachmittag, 01.09.2022, gegen 13:30 Uhr, befand sich eine Frau aus dem benachbarten Saarland zum Einkauf in einem Supermarkt in der Homburger Straße. Unachtsamerweise legte sie ihr Portemonnaie in den Einkaufswagen und lies selbigen kurzzeitig außer Acht. Diese Gelegenheit machte sich ein Dieb zunutze, und entwendete die für ihn auf dem "Präsentierteller" liegende Geldbörse. Neben dem entwendeten Bargeld in Höhe von 265 EUR befanden ...

