Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Rollerfahrer ohne Führerschein

Ahaus (ots)

Fehlgeschlagen ist der Versuch eines Ahausers, seinen Motorroller mutmaßlich wieder zu drosseln. Als der 46-Jährige an seinem Gefährt manipulierte, griffen Polizisten ein. Sie hatten den Rollerfahrer auf der Hamalandstraße in Ahaus-Wessum am Dienstagabend angehalten. Zuvor war der Mann deutlich schneller als mit den erlaubten 25 km/h unterwegs gewesen. Einen Führerschein hat er nicht. Die Beamten stellten den Motorroller sicher, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell