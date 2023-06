Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: FREDEN (dei) Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Donnerstag, 08.06.2023, 08:00 Uhr bis Freitag, 09.06.2023, 20:00 Uhr; 31084 Freden, Kurze Straße 4. Unbekannter Unfallverursacher befuhr mit einem roten Kfz die Kurze Straße und streifte beim Vorbeifahren den am rechten Fahrbahnrand parkenden weißen VW Transporter des 45 Jahre alten Fahrzeughalters aus Barendorf. An der linken Fahrzeugseite des Transporters entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Freden unter der Telefonnummer 05184/791970 zu melden.

