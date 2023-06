Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeikommissariat Elze: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

(beh) Am 06.06.2023 kam es im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr auf dem Parkplatz am Bantelner Bahnhof zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug der Automarke VW in grau ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellt. Der, beziehungsweise die Verursacherin, habe vermutlich beim Einparken das Fahrzeug der Geschädigten touchiert und habe sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Es entstand hierbei leichter Sachschaden. Bei dem verursachenden PKW könnte es sich nach polizeilichen Ermittlungen ebenfalls um einen silbernen PKW der Marke VW gehandelt haben.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet oder den Fahrer erkannt haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat in Elze unter der Telefonnummer 05068 - 93030 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell