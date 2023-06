POL-HI: PK Elze: Gronau (Leine) Bushaltestelle an der Dötzumer Straße mit verfassungsfeindlichen Aufklebern versehen, Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Sarstedt, Am Festplatz - (jb) Unbekannte stahlen am 12.06.23, zwischen 17:25 Uhr und 19:00 Uhr, ein am Zugangsbereich des Schützenfestes, Höhe der Tennisplätze des FSV, abgestelltes und verschlossenes Mountainbike der Marke Camax in Weiß. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht habe, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850. Rückfragen bitte an: ...

mehr