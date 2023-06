POL-HI: Alfeld/Sibbesse E-Bike entwendet

Hildesheim (ots) - Harsum/ Kaiserstr. (jb) - Ein Unbekannter zerkratze am 12.06.23, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 17.30 Uhr, die rechte Seite eines geparkten BMWs. Dieser stand in einer Parkbucht in der Kaiserstraße, in Höhe eines Seniorenheims. Es entstand ein geschätzter Schaden von 1500 Euro. Hinweise auf den Unbekannten erbittet die Polizei in Sarstedt unter der Tel. 05066/9850. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim ...

