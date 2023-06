Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Belästigung am Badesee

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 11.06.2023, fühlten sich mehrere Badegäste an der Tonkuhle in Hildesheim von einem Mann belästigt und informierten die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 19:45 Uhr im Nacktbadebereich. Der 23-jährige Mann soll zu einer jungen Frau Blickkontakt aufgenommen haben, die dies nicht erwidert haben soll. Im weiteren Verlauf habe der junge Mann an seinem entblößten Geschlechtsteil manipuliert und die Frau weiter angesehen. Sie habe den Mann lautstark angeschrien, dass er dies lassen solle. Ein Begleiter der Frau habe den Mann daraufhin angesprochen, der sich jedoch sehr uneinsichtig gezeigt haben soll. Aus diesem Grund verständigten sie die Polizei.

Gegenüber den Polizeibeamten gab der 23-Jährige an, keine sexuellen Handlungen an sich vorgenommen zu haben. Weitere Befragungen am Badesee ergaben, dass sich auch andere Badegäste belästigt gefühlt hätten. Der Mann erhielt einen Platzverweis. Zudem wurde ein Verfahren wegen Erregung öffentliches Ärgernisses eingeleitet.

