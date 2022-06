Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Michelstadt (Weiten-Gesäß): Verkehrsteilnehmer stoppen schlangenlinienfahrenden Pkw

Michelstadt (ots)

Am Donnerstag (30.06.) befuhr gegen 16:30h ein 84-jähriger Mann aus Michelstadt mit seinem blauen VW Golf die K92 von Weiten-Gesäß in Fahrtrichtung Michelstadt. Der Fahrer fuhr mit seinem Pkw so starke Schlangenlinien, dass entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten und die Polizei alarmierten. Durch andere Verkehrsteilnehmer konnte das Fahrzeug gestoppt werden. Aufgrund des Verdachts auf einen medizinischen Notstand wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Bei Eintreffen der Beamten erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer aufgrund körperlicher Mängel nicht in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen. Ihm drohen nun der Entzug der Fahrerlaubnis sowie ein Strafverfahren. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, bzw. ausweichen mussten, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Sachbearbeiterin: Mohr, POK'in, Pst Erbach

Text: Peter, PHK, Pst Erbach

