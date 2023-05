Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Auenheim - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kehl, Auenheim (ots)

Am Montagmorgen stellte ein 25-Jähriger fest, dass sein parkendes Fahrzeug in der Blumenthalstraße beschädigt wurde. Der BMW, der an der Heckschürze hinten links beschädigt wurde, stand im Zeitraum zwischen Sonntag, 16 Uhr und dem heutigen Montagmorgen gegen 7 Uhr auf Höhe Gebäude Nummer 9 und wurde offenbar durch einen unbekannten Fahrzeugführer gesteift. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum an der beschriebenen Örtlichkeit etwas auffälliges beobachtet haben könnten, werden unter der Rufnummer 07851 893 - 0 um Kontaktaufnahme gebeten.

/se

