POL-OG: Bietigheim - Besonders schwerer Fall des Diebstahls, Zeugenaufruf

Bietigheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in das Gerätehaus der Feuerwehr in der Rheinstraße eingebrochen. Nachdem die bisher noch unbekannten Täter gewaltsam in das Gebäude eingedrungen waren, beschränkten sie sich nicht nur darauf Werkzeuge im Wert von circa 25.000 Euro zu stehlen, sondern verursachten darüber hinaus noch einen Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro durch versprühen mehrere Feuerlöscher im Gebäudeinneren. Zeugen, welche im Zeitraum von Sonntag 21 Uhr bis Montag 9 Uhr etwas mitbekommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Nummer: 07245 912710 zu melden. /jo

