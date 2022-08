Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Ruhestörung durch eingestürzte Decke

Ulm (ots)

Am Sonntag, gegen 02.15 Uhr, rückte die Feuerwehr in die Max-Eyth-Straße aus. In einem Mehrfamilienhaus war im obersten Stock die Deckenkonstruktion in einem Wohnzimmer heruntergebrochen. Die Konstruktion aus Styrodur, Rigips, Putz und Tapete war offensichtlich nicht richtig an der Betondecke befestigt worden. Die Unterdecke hatte sich nach ca. 5 Jahren gelöst und war heruntergebrochen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, sondern nur unsanft geweckt.

++++++++++++++++++++1660087;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell