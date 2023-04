Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Bergisch Gladbach

Rhein.-Berg. Kreis: Infoveranstaltung über das Duale Studium und die Fachoberschule Polizei

Bergisch Gladbach / Rhein.-Berg. Kreis:

Wer sich für einen Studienbeginn in 2024 interessiert, aber auch schon im September 2023 anfangen könnte, kann sich bis Ende Mai auch noch für einen Schnellstart im Jahr 2023 bewerben. "In den Abschlussfragen der Online-Bewerbung muss dann angegeben werden, dass Bewerberinnen und Bewerber am Schnellstart zum 01.09.2023 interessiert sind", erklärt Carsten Merkel, Einstellungsberater bei der Polizei Rhein-Berg. "Letzte Plätze für einen Studienbeginn im Jahr 2023 sind nämlich noch verfügbar." Für den regulären Start im Jahr 2024 endet die Bewerbungsfrist dann am 08.10.2023.

Neben den Bewerbungsfristen und -voraussetzungen für das Duale Studium zur Polizeikommissarin oder zum Polizeikommissar geht es beim nächsten Infotermin auch um die Fachoberschule Polizei. "Wer einen mittleren Schulabschluss hat und das Auswahlverfahren für die Fachoberschule erfolgreich absolviert, hat den Studienplatz zwei Jahre später schon sicher und muss sich nicht nochmal neu bewerben", erklärt Carsten Merkel. "Natürlich muss hierfür die Fachabiturprüfung am Ende der zwei Jahre Fachoberschule bestanden sein."

Wer sich für den Polizeiberuf interessiert, egal ob für die Fachoberschule oder den Direkteinstieg ins Duale Studium, ist am Donnerstag (27.04.) um 17:00 Uhr herzlich eingeladen, zur Polizei nach Bergisch Gladbach (Hauptstraße 1-9) zu kommen. Neben allgemeinen Fragen werden auch persönliche Fragen an diesem Termin beantwortet. Bitte vorher kurz per Mail anmelden an bewerbung.gl@polizei.nrw.de. (st)

