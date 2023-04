POL-RBK: Burscheid - Vermisste Kinder Brian R. und Noe F. durch Polizei aufgegriffen

Bergisch Gladbach (ots) - Am heutigen Donnerstag (20.04.) kam es gegen 14:00 Uhr am Busbahnhof in der Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einer Fußgängerin, welche dabei schwer verletzt wurde. Die Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises entsandte umgehend die ...

mehr