Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 20.06.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Unfall durch Maurerkübel++Kennzeichendiebstahl++Diebstahl aus Wohnmobil++Unfallflucht++Unfall durch falsches Auffahren auf die Autobahn++

Uplengen - Unfall durch Maurerkübel

Am 17.06.2023 kam es gegen 12:25 Uhr auf der Augustfehner Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem von rechtes heranrollenden Maurerkübel. Der offensichtlich zuvor verlorene Kübel prallte gegen die Verkleidung des Motorrades, woraufhin der 63-jährige Fahrer zu Fall kam. Nach ersten Erkenntnissen blieb der Motorradfahrer unverletzt, es entstand jedoch Sachschaden an seinem Fahrzeug. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zur Herkunft des Kübels machen können, kontaktieren bitte die Polizei in Uplengen.

Hesel - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit vom 18.06.2023, 17:00 Uhr bis zum 19.06.2023, 09:30 Uhr kam es an der Oldenburger Straße zu dem Diebstahl eines Kennzeichenpaares von einem Pkw. Das Fahrzeug war an einem Mehrparteien Haus abgestellt. Bei dem Diebstahl wurde die Kennzeichenhalterung des vorderen Schildes mit abgerissen, so das ein Verlieren ausgeschlossen werden kann. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Heseler Polizei zu benachrichtigen.

Moormerland - Diebstahl aus Campingfahrzeug Über die Online-Wache der Polizei Niedersachsen wurde am Wochenende angezeigt, dass es in der Zeit vom 01.06.2023 bis zum 15.06.2023 zu einem Diebstahl von Bargeld aus einem Campingfahrzeug an der 3. Norderwieke gekommen war. Das Fahrzeug war im genannten Tatzeitraum auf einer Hauszufahrt abgestellt. Die Täter verschafften zu Zugang zum Fahrzeug und verwüsteten auf der Suche nach Wertsachen den Innenraum. Weiteres Diebesgut wurde nach bisherigen Erkenntnissen nicht erlangt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Moormerland zu kontaktieren.

Moormerland - Unfallflucht

Am 19.06.2023 kam es gegen 11:15 Uhr im Bereich Schulstraße/Koloniestraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und zwei Fahrradfahrern. Der 54-jährige Fahrer eines Pkw hatte die Absicht von der Schulstraße aus nach rechts auf die Koloniestraße abzubiegen. Im gleichen Zeitraum befuhren zwei Fahrradfahrer den dortigen Radweg auf der falschen Fahrbahnseite und wurden von dem 54-jährigen zu spät bemerkt. Der Pkw und der erste Fahrradfahrer, unterwegs mit einem schwarzen Mountainbike, stoßen zusammen. Durch den Anprall fällt der erste Radfahrer gegen den zweiten, neben ihm befindlichen Fahrradfahrer, so dass beide stürzen. Der erste beteiligte Radfahrer verletzte sich dabei leicht am Knie und forderte von dem 54-jährigen Pkw-Fahrer eine Sofortbarzahlung in Höhe von 50 Euro. Dieser verneinte die Forderung und kündigte die Hinzuziehung der Polizei an. Daraufhin entfernen sich beide Radfahrer unerkannt von der Unfallstelle. Der erste direkt beteiligte Radfahrer wird beschrieben wie folgt: männlich, ca. 45-50 Jahre alt, schlank und ca. 180cm groß. Er hatte kurz geschnittene schwarze Haare und war mit schwarzer Jacke und roter Turnhose bekleidet. Bei dem mitgeführten Rad handelte es sich um schwarzes Mountainbike. Sein ebenfalls männlicher Begleiter, der zweite Fahrradfahrer, war ca. 20-25 Jahre alt, gleiche Größe und Statur wie die erste Person. Dieser trug dunkle Bekleidung und führte ein 28er Damenrad mit sich. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Polizei in Moormerland zu kontaktieren.

Filsum / BAB 28 - Unfall durch falsches Auffahren auf die Autobahn Am 19.06.2023 kam es gegen 17:20 Uhr durch einen Fehler beim Auffahren auf die Autobahn zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Fahrer eines Motorrades fuhr an der Anschlussstelle Filsum auf die BAB 28 in Fahrtrichtung Leer auf. Dann hatte der Mann die Absicht, vom Beschleunigungsstreifen direkt auf den Überholfahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah er den bereits dort befindlichen 61-jährigen Fahrer eines Pkw und kollidierte seitlich mit diesem. Der 21-jährige Auricher verlor die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte anschließend mit der Mittelschutzplanke. Dabei wurde der junge Mann schwer verletzt und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 61-jährige Fahrer aus Jemgum und sein Beifahrer blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde geborgen. Die BAB 28 wurde während der Unfallaufnahme durch die Autobahnpolizei vorübergehend gesperrt und der Verkehr abgeleitet.

