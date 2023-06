POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 22.06.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 22.06.2023

Geldbörse aus Jackentasche gestohlen++Kradfahrerin bei Unfall schwer verletzt++Reifenplatzer verursacht Böschungsbrand auf A 31++Unfallflucht in Moormerland - Traktor mit Anhänger gesucht

Westoverledingen - Geldbörse aus Jackentasche gestohlen

Am 21.06.2023 wurde einer Frau beim Einkaufen in einem Textildiscounter in der Ihrener Straße die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen. Die 50-Jährige hielt sich gegen 10 Uhr in dem Geschäft auf und bewahrte ihre Geldbörse in ihrer unverschlossenen Jackentasche auf. Erst an der Kasse bemerkte sie, dass diese fehlte und durch eine unbekannte Person unbemerkt entwendet wurde. In der braunen Ledergeldbörse befanden sich persönliche Dokumente und ein zweistelliger Bargeldbetrag. Die Polizei in Westoverledingen nimmt Hinweise entgegen.

Rhauderfehn - Kradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Gestern Nachmittag wurde eine 16-jährige Kradfahrerin bei einem Unfall in der Schwarzmoorstraße schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Gegen 16:30 Uhr fuhr die 16-Jährige aus Rhauderfehn mit ihrem Krad auf der Schwarzmoorstraße in Richtung Collinghorst. Ein 48-Jähriger wollte mit einem Toyota von einem Grundstück auf die Schwarzmoorstraße fahren und übersah die Jugendliche. Diese stieß mit dem Krad gegen den linken Kotflügel des Autos und prallte auf die Windschutzscheibe. Sie wurde schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Bunde - Reifenplatzer verursacht Böschungsbrand auf A 31

Gestern Nachmittag kam es gegen 15 Uhr auf der A 31 in Fahrtrichtung Emden zu einem Böschungsbrand. Ein 31-Jähriger war mit einem Autotransporter auf der A 31 unterwegs, als kurz vor der AS Papenburg ein Reifen des Aufliegers platzte. Durch den daraus resultierenden Funkenflug kam es auf einer Länge von etwa 250 Metern zu einem Böschungsbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Autobahn musste für die Dauer einer Stunde voll gesperrt werden.

Moormerland - Unfallflucht - Traktor mit Anhänger gesucht

Gestern Mittag kam es gegen 13:30 Uhr auf der Alten Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Wohnmobil beschädigt wurde. Eine 52-Jährige aus Hamburg war mit einem Wohnmobil auf der Alten Landstraße in Richtung Aurich unterwegs. Zwischen der Dr. Warsing-Straße und der Pappelstraße kam ihr ein Traktor mit einem beladenen Anhänger entgegen und verlor ein Teil eines Spanngurtes, welches auf die Motorhaube des Wohnmobils fiel und dieses beschädigte. Die Frau wendete noch und versuchte das Traktorgespann einzuholen, konnte es aber nicht mehr ausfindig machen. Die Polizei in Moormerland bittet Hinweisgeber und Zeugen um Kontaktaufnahme.

