POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 23.06.2023

Leer - Auffahrunfall

Am 22.06.2023 kam es gegen 09:50 Uhr auf der Straße "An der Seeschleuse" zu einem Auffahrunfall, als ein 77-jähriger Mann aus Bunde in Höhe eines dortigen Verwertungsbetriebes nach links auf eine Nebenstraße abbog. Dazu leitete er einen Abbiegevorgang ein, woraufhin ein dahinterfahrender 25-jähriger Mann aus Rhauderfehn mit seinem Transporter verkehrsbedingt wartete. Ein dem Transporter nachfolgender 23-jähriger Mann aus Leer übersah den Verkehrsvorgang und fuhr mit seinem Pkw auf den stehenden Transporter auf. Durch den Aufprall wurde der 23-jährige leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei Leer hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen zum Unfall eingeleitet.

Uplengen - Anhänger durch Unfall abgelöst

Am 22.06.2023 geriet eine 36-jährige Frau aus derzeit unbekannten Gründen auf der Lammertsfehner Straße in Fahrtrichtung Lammertsfehn mit ihrem Pkw und einem mitgeführten Anhänger aus derzeit ungeklärten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn. Dadurch prallte der mitgeführte Anhänger am linken Fahrbahnrand gegen einen Baum und löste sich vom Zugfahrzeug. Die auf dem Anhänger mitgeführte Ladung in Form von Getränkekisten wurde auf den dortigen Radweg geschleudert. Der Pkw schleuderte anschließend nach rechts und blieb nach einigen Metern im rechten Straßengraben liegen. Die 36-jährige Frau aus dem Landkreis Friesland und ihr 32-jähriger Beifahrer blieben nach bisherigen Erkenntnissen bei dem Unfall unverletzt. Am Anhänger und am Zugfahrzeug, sowie an dem betroffenen Baum, entstand Sachschaden. Die Polizei Moormerland hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

BAB 31 / Weener - Unfall durch Aquaplaning

Als sie sich auf dem Weg zu einem Festival begaben, sind drei junge Norweger auf der BAB 31 gegen 21:30 Uhr in einen Starkregen geraten. Dadurch verlor der 27-jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über den geführten Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf prallte der sich drehende Pkw mehrfach an die dortige Leitplanke. Bei dem Unfall wurde ein 23-jähriger Beifahrer leicht am Kopf verletzt. Ein weiterer 28-jähriger Mitfahrer und der Fahrzeugführer selber blieben unverletzt. An dem mitgeführten Fahrzeug entstand Totalschaden, wodurch eine Bergung durch einen Abschlepper notwendig wurde. Während der Unfallaufnahme wurde die Autobahn halbseitig abgesperrt. Die Autobahnpolizei hat die Unfallstelle abgesichert und den Unfall aufgenommen.

