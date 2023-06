Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 25.06.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl aus PKW - Zeugen gesucht ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Sachbeschädigungen an PKW (3x) - Zeugen gesucht ++ Diebstahl aus Rohbau - Zeugen gesucht ++

Leer - Diebstahl aus PKW - Zeugen gesucht

In der Zeit von Freitag, 16:00 Uhr, bis Samstag, 15:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Pferdemarktstraße zu einem Diebstahl aus einem PKW. Dabei wurden aus einem schwarzen Opel ein Laptop und eine Geldbörse entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Leer gebeten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass keine Wertgegenstände im PKW zurückgelassen werden sollten.

Leer - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Sonntagmorgen, gegen 02:00 Uhr, kontrollierten Beamte den Fahrer eines E-Scooters im Hermann-Lange-Ring. Dabei stellte sich heraus, dass der 39-jährige Leeraner unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Westoverledingen - Sachbeschädigungen an PKW - Zeugen gesucht

Am Samstag kam es in der Ihrener Straße zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten PKW. In der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr wurde zunächst ein schwarzer Chevrolet Captiva mittels eines scharfkantigen Gegenstandes zerkratzt. Zur Tatzeit stand der beschädigte PKW auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes. Um 23:00 Uhr wurden dann ein schwarzer BMW der 7er Reihe und ein schwarzer Audi A6, welche vor einem Wohnhaus parkten, durch Steinwürfe beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Rhauderfehn oder Westoverledingen gebeten.

Weener - Diebstahl aus Rohbau - Zeugen gesucht

In der Zeit von Freitag, 17:30 Uhr bis Samstag, 13:00 Uhr, wurden aus einem Rohbau in der Schulstiege zwei Kettensägen und Arbeitsmaterial entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Weener gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell